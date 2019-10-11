Polis Akademisi Başkanlığı personel alım ilanı yayınlandı!

11.10.2019 10:58

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi) Alımı ilanını yayınladı. Peki Polis Akademisi Başkanlığı kaç kişi alacak, ne zaman alacak ve şartları neler? Detaylar haberimizde...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN



POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ VE TRAFİK ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) ALIMI

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33'üncü maddesi, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 03/10/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı doğrultusunda (5) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (Başvurular 10/10/2019 – 24/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır.) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 24/10/2019 Perşembe günü saat 17:00'dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BAŞVURUSUNDA ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,