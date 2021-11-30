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Son dakika haberleri... Polis akademisi başkanlığı'ndan ilişiği kesilen 31 fetö şüphelisine 4 ilde operasyon

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Polis akademisi başkanlığı'ndan ilişiği kesilen 31 fetö şüphelisine 4 ilde operasyon

Gelen son dakika haberine göre FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 şüpheli için 4 ilde operasyon düzenlendi.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 şüpheli için 4 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca  öğrenci olarak öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 öğrenci hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada 31 öğrencinin örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak arandığı, şüphelilerin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullanmış oldukları GSM numaralarının HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem imam konumundaki şahıslarla irtibatlarını devam ettirdikleri, şüphelilerin örgüt tarafından örgüte bağlılığı en üst seviyede olan kişilerden olduğu belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine 31 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli Balıkesir, İzmir, Samsun olmak üzere toplam 38 adreste operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.


Son dakika haberleri... Polis akademisi başkanlığı'ndan ilişiği kesilen 31 fetö şüphelisine 4 ilde operasyon

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