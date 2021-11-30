Son dakika haberleri... Polis akademisi başkanlığı'ndan ilişiği kesilen 31 fetö şüphelisine 4 ilde operasyon

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 şüpheli için 4 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca öğrenci olarak öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 öğrenci hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Savcılığın talimatı üzerine 31 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli Balıkesir, İzmir, Samsun olmak üzere toplam 38 adreste operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.