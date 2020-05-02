Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlemleri ile denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda, bilimsel görüş ve proje hazırlanabilecek, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlenebilecek, sınav ve diğer faaliyetler yapılabilecek.

Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sonuçlarının yayımlanması, basımı, uygulanması ve denetimi sağlanacak.

Polis Akademisi bünyesinde bulunan yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerler işletilebilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerin eğitim, öğretim ve diğer görevleri ile ilgili faaliyetlerine destek sağlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca verilen, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, özel güvenlik eğitimi, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

İşletmenin sermaye limiti 287 bin 123 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Bu miktar Genel Müdürün önerisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine artırılabilecek.

İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde, maliyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulacak. Ancak, sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınacak. Mal ve hizmetlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak yönetim kurulunca tespit edilecek.

25/6/2003 tarihli ve 25149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA