Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN'ın Kastamonu PMYO...

24 Ağustos 2021 Salı günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN tarafından Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19.