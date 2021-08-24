Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN'ın Kastamonu PMYO...
24 Ağustos 2021 Salı günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN tarafından Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19.
24 Ağustos 2021 Salı günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN tarafından Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19. Dönem PMYO eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, okulumuzda eğitim görmekte olan Polis Memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitap etmişlerdir.
Kaynak: Habermetre