Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

9 Temmuz 2021 Cuma günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19. Dönem PMYO eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.

9 Temmuz 2021 Cuma günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19. Dönem PMYO eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, okulumuzda eğitim görmekte olan Polis Memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitap etmişlerdir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:11:05. #1.14#

title