Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti

9 Temmuz 2021 Cuma günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19. Dönem PMYO eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.