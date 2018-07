Polis Adaylarının Mezuniyet Sevinci

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 744 polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM 75. Yıl Spor Salonu'nda 21. dönem mezunları için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şerefli üniformayı giyerek kahraman teşkilatın en yeni mensupları olarak yemin edecek genç polislerle bir arada bulunmanın mutluluğunu içerisinde olduğunu söyledi.

Bu kutlu devletin ve dualı milletin geleceğe doğru büyük ve ebediyete kadar sürecek şanlı yolculuğunda bütün şehitlerin manevi olarak var olup hatırlanacağını belirten Güzeloğlu, bir büyük devlet olarak geleceğe doğru kararlı yürüyüşe geçerken milletin duasının kendileriyle olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Güzeloğlu, Türk Polis Teşkilatının kahraman mensuplarıyla devletin ve milletin emrinde, emaneti onuruyla taşıyacak, sonsuza kadar yaşatacak bir teşkilat olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kanıyla, canıyla bu emaneti taşıyıp yaşatacak... Sizler aldığınız eğitimle, her şeyden önce anne ve babanızdan aldığınız helal süt ve duayla bu emanetin yılmaz bekçilerisiniz. Bugün Türk devletinin geleceğe doğru kararlı yürüyüşünün, birlik ve beraberliğimizin de en büyük güvencelerisiniz. Aldığınız eğitimle geleceğe doğru yürürken, inanıyorum ki, gelecek her gün bu ülkeye güzellikler ve her açıdan başarılar getirecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini bu ülkede bu büyük millet gerçekleştirecektir. Kararlılıkla yoluna devam ederken, dostuna güven düşmanına ürperti veren bir güçle yoluna devam edecek."

-"Bu üniformayı size millet giydirdi"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise Polis Akademisinin 2015 yılında geçirdiği dönüşümle kolej, fakülte, eğitim dairesi ve ilgili diğer birimleri bünyesine kattığını hatırlattı.

Milletin verdiği vergi ve yetkiyle 3 yıldır vatandaşa hizmet eden silahlı görevliler yetiştirdiklerini belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu üniformayı size millet giydirdi. Milletin parasıyla bu üniformayı giyip devletin kanunları çerçevesinde millete hizmet etmeniz gerekiyor. Vergileriyle beslendiğimiz, 15 Temmuz'da da önümüze geçerek 'sizi öldürtmeyiz.' diyen millete nasıl hizmet ederiz diye gecemiz gündüzümüz bir birine girdi. Şikayetçi miyiz? Hayır. Yoruluyor muyuz, millet yorulmadığı için bize de yorulmak haram. O nedenle giymiş olduğunuz bu üniformanın kime ait olduğunu meslek hayatınız boyunca unutmayacaksınız."

-"Yurt dışında vatansız olarak ölecekler"

Devlet adına "Bizimle olursan şöyle yükselirsin, sana şu iyiliği yaparız." diye vaatte bulunan birini gördüklerinde bir hainin oradan sızmaya çalıştığını anlamaları gerektiğini vurgulayan Çomaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu hainlere sessiz kalmayın. Hiçbir grubun adamı olmayın, milletin ve devletin dışında hiç kimseye tabi olmayın. Bu hainlerin yapmış oldukları işler bitmez, yine gelecekler başka görünümle gelecekler. Milletin vergisini başka şekilde kullanmaya çalışacaklar ama inanıyorum ki bizim yetiştirdiğimiz çocuklar buna fırsat vermeyecekler. 20-30 sene önce o gruba eyvallah edenleri gördük. Şu anda vatansız olarak dolaşıyorlar. Yurt dışında vatansız olarak ölecekler, mezarsız ölecekler. Sakın gelecekte böyle bir hataya düşmeyin. Bu şerefli mesleği bu şerefli milleti lütfen yanıltmayın."

21. dönem POMEM birincisi Yasin Özdemir yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Okulu dereceyle bitiren ilk 10 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Merkezden mezun olan 744 polis adayı yemin etti.

Tören, diplomalarını alan öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

Törene Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Fikret Yücel, kurum müdürleri, POMEM öğrencileri ve aileleri katıldı.