Polis adayları Kızılay'a kan bağışladı

ADANA (İHA) - Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulunarak, iyilik kervanına katıldılar.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Rüştü Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmayı göze alarak eğitim gören polis adayları, kan bağışına yoğun ilgi gösterdiler.

Okul Müdürü Rüştü Yılmaz, yaptığı konuşmada, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu, pandemi ve kış ayları sebebiyle azalan kan bağışına destek olunması gerektiğini söyledi.

Tüm öğrencilerini kan bağışına davet ederek öncü olan Rüştü Yılmaz, periyodik aralıklarla kan bağışına destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kızılay milletimizin gözbebeğidir. Hem yerelde hem ulusal bazda hem de dünyanın mazlum coğrafyalarında milletimizin adına yaraları sarmaktadır. Böyle bir kurumla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise Kızılay dostu Okul Müdürü Rüştü Yılmaz ve tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Kıymetli öğrencilerimiz mezun olduklarında ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak için emniyet güçlerimizin birer neferi olarak görev yapacaklar. Bu ulvi bir görevdir. Bunun yanında Kızılay'ımıza omuz vererek bir başka ulvi görevi daha yerine getirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul yöneticileri ve polis adayları kan bağışında bulunarak, hiç tanımadıkları insanlara iyilik etmenin manevi huzurunu yaşadılar. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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