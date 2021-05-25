Polis Adayları desteğe teşekkür etti
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Polis Adayları desteğe teşekkür etti

Polis Adayları desteğe teşekkür etti
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda, BESYO, POMEM ve Bekçilik hazırlık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavına hazırlanan ve spor mülakatını başarıyla tamamlayan kursiyerler,eğitim dönemi boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve sunulan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları ile gençlerin meslek hayallerine ulaşmaları noktasında büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi,kursiyerlerin tamamlanan 1. eğitim döneminin ardından katıldıkları sınavlarda ki performansları ve elde ettikleri dereceleri yakından takip ediyor. Subaylık,astsubaylık ve itfaiyecilik sınavlarına katılan kursiyerlerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı Spor Mülakatında elde edilen başarılı sonuçlar,polis olma hayali kuran gençlere ve ailelerine büyük mutluluklar yaşatıyor.Sınav parkuru heyecanını yaşayan ve spor mülakatı için hazırlık süreci devam eden kursiyerlerle çalışmaların gerçekleştirildiği Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençlerin mutluğunu paylaştı. Başkan Fadıloğlu,ziyaret esnasında sınava girecek adaylara ise başarı temennisinde bulundu.

İMKAN VE TECRÜBELERİMİZİ GENÇLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda eğitim gören kursiyerin çalışmasına misafir olanŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesiçatısı altında sahip oldukları imkan ve tecrübeleri gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu,yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzda,belediyemizin sahip olduğu imkân ve alanlarında uzman eğitmenlerimizin sahip oldukları tecrübe ve bilgileri gençlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışmaların gerçekleştirildiği tesislerimizde kursiyerlerimizin sınav parkurlarını bire bir yaşamalarına sağlıyoruz.Hazırlık sürecinde fotosellere yansıyan sonuçları sınav parkurunda daha da geliştiren gençlerimizi yürekten kutluyorum. Temennimiz tüm kursiyerlerimizin sınav parkurlarından başarılı sonuçlarla ayrılarak hayal ettikleri meslekleri yapabilmeleri.Ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin belirledikleri hedeflere başarıyla ulaşabilmeleri adına yoğun çaba sarf ediyoruz.Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor.Farklı branşlarda sınav heyecanı yaşayacak olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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