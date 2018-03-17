Polis Adayları Çanakkale Şehitlerini Andı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören bin 650 öğrenci, Çanakkale şehitlerini anmak için bir araya gelip Mehmetçik'e Saygı Anıtı'nı konu alan görsel oluşturup Türk bayrakları açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Erzincan POMEM'de eğitim gören bin 650 polis adayı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla merkezin avlusunda bir araya geldi.

Üniformalı olarak yan yana gelerek kucağında şehit askeri taşıyan bir Mehmetçik'i konu alan Mehmetçik'e Saygı Anıtı'nı sembolize eden polis adayı öğrenciler, koreografi çerçevesinde yine sıraya dizilerek Erzincan POMEM Çanakkale yazısını oluşturdu.

Diğer öğrencilerin iki ayrı dev Türk bayrağı açtığı koreografiyi oluşturan polis adayları hep bir ağızdan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri"ne adlı şiirinin şu dizelerini okudu:

"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber."

Drone ile havadan çekilip Erzincan Valiliği Facebook hesabından paylaşılan gösteri, büyük beğeni topladı.