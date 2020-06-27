Polis ablası 'Yürü oğlum gidiyoruz' dedi, yürüme engelli genç sınava son anda yetiştirildi Polis ablası 'Yürü oğlum gidiyoruz' dedi, yürüme engelli genç sınava son anda yetiştirildi Polis ekipleri karakola götürüp sınav kağıdı çıkarttı, yürüme engelli öğrenci sınava 1 dakika kala yetişti Van polisinden büyük fedakarlık Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek okula gelen...

Polis ablası 'Yürü oğlum gidiyoruz' dedi, yürüme engelli genç sınava son anda yetiştirildi

Polis ekipleri karakola götürüp sınav kağıdı çıkarttı, yürüme engelli öğrenci sınava 1 dakika kala yetişti

Van polisinden büyük fedakarlık

VAN - Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirmeyi başardı. Polis memurunun öğrenci için seferber olduğu o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. YKS'nin başlamasına 10 dakika kala Van İpekyolu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesine gelen ve bacağından engelli Milaz, yanlış sınav kağıdıyla geldiği öğrenildi. Büyük panik yaşayan Milaz'ın imdadına okulda görevli polis memurları yetişti.

Sınava son bir dakika kala yetiştirdiler

Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

"Hem anne hem polis memuruyum"

Sınav sonrası gazetecilere konuşan polis memuru Nurhayat Üstündağ, sabah saatlerinde sınav için okula gelerek görev aldıklarını belirtti. Sınava girecek bir öğrencinin yanlış giriş belgesini aldığını tespit ettiklerini ve bunun için çalışma başlattıklarını ifade eden Üstündağ, "Sınav saatine çok az bir zaman kalmıştı. Sınava gelen bir öğrenciye ait giriş belgesinin yarına ait olduğu söyledi. Ben bir anneyim ve 27 senelik polis memuruyum. O an çocukla göz göze geldik. Çocuğa 'yürü gidiyoruz' dedim. Kendi özel aracımızla götürdüm ve sınava son bir dakika kala yetiştirdim. Umarım sınavı iyi geçmiştir. Hem anne hem polis memuruyum. İyi ki bu meslekteyim. Sizler için buradayız" dedi.

Giriş esnasında yapmış oldukları kontrollerde öğrencinin bugüne ait sınav giriş belgesinin olmadığı tespiti üzerine harekete geçtiklerini dile getiren polis memuru Serdar Can ise "Öğrencinin sınav giriş belgesinin yarına ait olduğunu öğrendik. ÖSYM'de görevli arkadaşlarla bunun tespitini yaptık. Daha sonra öğrencimize yardım etmeye karar verdik. Öğrencimizi Nurhayat ablamızın önderliğinde sınava yetiştirdik" diye konuştu.

Polislere teşekkür etti

Sınav giriş belgesini yanlış aldıkları için bugüne ait sınav belgesini yeniden çıkarılması gerektiğini ve bunun için de polis ekiplerinin seferber olduğunu anlatan Abdullah Milas isimli öğrenci de sınava girmesini sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Eylem Özaslan isimli bir diğer öğrenci ise Edremit ilçesinde sınav yerini karıştırarak Tuşba ilçesindeki yanlış okula gitti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, başarılı bir şekilde öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kaynak: İHA