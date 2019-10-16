Polis abileri Karslı çocukları sinemayla buluşturdu

16.10.2019 19:12

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2" Projesi kapsamında, çocuklar sinemayla buluşturuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje kapsamında yaşları 5 ila 17 arasında değişen 50 çocuk sinemada "Kral Şakir Oyun Zamanı" adlı animasyon filmini izledi.

Projeyle suç ve suçlu sayısında azalma, çocuk istismarının önüne geçilmesi, çocukların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri ve çocukların sosyal hayata uyum sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA