Polis, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor Polis, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden 1590 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Polis, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden 1590 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Yapacağınız çağrılar ile sizde gürültü kirliliğine dur deyin" mesajı ile paylaşılan videoda, 2019 yılında abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan 1360 sürücüye, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde 1590 sürücüye cezai işlem uygulandığı ifadeleri yer verildi. Ayrıca paylaşılan bir başka videoda ise tespit edilen araçların emniyet personelince cezai işlem uygulandığı görüntülerde kullanıldı.

Kaynak: İHA