Polis, 93 Yaşındaki Yolcuyu Yumruklayan Saldırganı Arıyor

GEÇEN yıl haziran ayında Charlottenburg'da sefer yapan Berlin şehiriçi toplu taşıma şirketi BVG'ye ait otobüste meydana gelen olayda, bir yolcu 93 yaşındaki başka bir yolcuyu önce sıkıştırdı, ardından dirseğiyle vurdu. Olayı gören otobüsün içindeki diğer yolcular ise müdahale etti. Ancak saldırgan bu kez de yaşlı adamın yüzüne yumrukla vurdu. Otobüsün durağa yaklaşmasını fırsat bilen saldırgan inip izini kaybettirdi.

Saldırı sonrası soruşturma başlatan polis, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen saldırganı yakalayamadı. Son çare olarak saldırganın otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaşan polis, tanıyanların bilgi vermesini istedi. Polis, halka yaptığı çağrıda; 40-45 yaşlarında, yaklaşık 180 cm boyunda ve Alman olduğu sanılan saldırganı tanıyanların ya da yerini bilenlerin 030-4664 27 31 19, 030-4664 27 11 00 numaralı telofonları arayarak bilgi verebileceklerini belirtti.