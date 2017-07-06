Polis 91 Kök Kenevir Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 91 kök kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilerde, Sinanpaşa ilçesinde 2 şahsın Hint keneviri yetiştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldığı kaydedildi. Bir çiftlik evinde gerçekleştirilen operasyonda çiftlik evinde yapılan aramada 91 kök dişi Hint keneviri ve 13,56 gram keneviri tohumu ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR