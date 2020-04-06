Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi - Haber
Banka, Polis, Yaşam

Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 75 yaşındaki yaşlı adam maaşını polisle birlikte çekip evine geldi.

06.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:19
Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 75 yaşındaki yaşlı adam maaşını polisle birlikte çekip evine geldi.

Kepez ilçesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki emekli Ekrem Aktaş, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı. Maaşını çekmek isteyen Aktaş, dışarı çıkamayınca polisten destek istedi. Polis tarafından Gündoğdu Mahallesindeki evinden alınan Aktaş, banka şubesine götürüldü. Banka önünde polis eşliğinde bir süre sıra bekleyen Aktaş'a görevliler tarafından da eldiven verildi. Eldiveni giydirilen Aktaş'a maaşı banka görevlileri tarafından polis eşliğinde verildi. Polis banka önünde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları için de uyardı. Maaşını alan Aktaş, polis aracıyla yeniden evine bırakıldı. Polis, apartman girişine kadar yaşlı adama eşlik etti.

"Polise teşekkür"

Yorgancılık mesleğinden emekli olduğunu dile getiren Aktaş, Korona virüs nedeniyle evinden dışarı çıkamadığını söyledi.

Bugün maaşını almak için destek istediğini ifade eden Aktaş, " Telefon ettim, beni geldiler, aldılar. Maaşımı aldım. Polisimize teşekkür ediyorum."dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haber
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Cüneyt Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Nisan Polis
Şu an buradasınız: Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 14:51:47. #1.14#
title