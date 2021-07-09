Polis 72 saatlik görüntüyü inceleyerek yankesiciyi yakaladı
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Polis 72 saatlik görüntüyü inceleyerek yankesiciyi yakaladı

Polis 72 saatlik görüntüyü inceleyerek yankesiciyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 72 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisini yakaladı.

Van'da 72 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisini yakaladı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen cepçilik yöntemiyle yapılan 2 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce; 25 farklı iş yeri kamerası ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından yaklaşık 72 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olayların faili olduğu tespit edilen A.U. isimli şahıs çalıntı 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüpheli şahsın üzerinde ele geçirilen 2 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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