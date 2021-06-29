Polis 58 kök kenevir ele geçirdi
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Polis 58 kök kenevir ele geçirdi

Polis 58 kök kenevir ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir kişiye işlem yapılırken, 2 ayrı adresten 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Eskişehir'de yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir kişiye işlem yapılırken, 2 ayrı adresten 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı ekim yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Alanönü ve Karapınar mahallerinde bulunan iki ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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