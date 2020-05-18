Polis 58 ilde uyuşturucu operasyonları düzenledi
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Polis 58 ilde uyuşturucu operasyonları düzenledi

Polis tarafından son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 7 kişi gözaltına alındı.

Polis 58 ilde uyuşturucu operasyonları düzenledi
18.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:58

Polis tarafından son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotik birimlerince son bir haftada 58 ilde yürütülen operasyonlarda 252 kilogram eroin, 560 kilogram esrar, 30 kilogram metamfetamin, 26 kilogram bonzai, 105 bin captagon hap, 1133 kök kenevir ve 55 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 28 tabanca ve tüfek ile 692 bin 225 liraya el konulurken, 2 bin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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