Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor
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Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor

08.02.2021 20:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:27
Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor

AĞRI'da girdiği iş yerindeki çelik kasayı silahla ateş edip, açan ve içindeki parayı alarak kaçan şüphelinin güvenlik kameralarından 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğu tespit edildi.

AĞRI'da girdiği iş yerindeki çelik kasayı silahla ateş edip, açan ve içindeki parayı alarak kaçan şüphelinin güvenlik kameralarından 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğu tespit edildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Olay, 3 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde, 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 6'ncı katına yan duvardaki demirlerden tırmanarak çıkan şüpheli, kapıyı açarak girdiği iş yerindeki çelik kasaya yanında bulunan silahla ateş etti. Kasayı açan şüpheli içindeki parayı alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bina ve iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor
Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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