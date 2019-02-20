Polis 450 Öğrenciyi Tiyatroyla Tanıştırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 450 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin sosyal-kültürel faaliyetlerle ilgilenmesini sağlayarak onların yasa dışı örgütlere yönelmemesi, çeşitli örgüt yapılarından uzak durmasını sağlamak, daha önce hiç tiyatroyla tanışmamış veya kültürel etkinliklerde bulunamamış öğrencileri tiyatroyla tanıştırmak için "Perde Açılsın Gençler Aydınlansın" projesi kapsamında öğrencileri tiyatro etkinliğinde buluşturdu. Tiyatro etkinliği kapsamında 19 Mayıs Anadolu Lisesi ve Enver Kurttepeli Anadolu Lisesinden toplam 450 öğrenci Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Ayyar Hamza" isimli tiyatro oyununu izledi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN AYRILDI

Tiyatro gösterisini izlemeye gelen öğrencilerden Fatmanur Budak, ilk defa tiyatroya geldiğini belirterek, "Okulumla birlikte geldiğim için ayrı bir heyecanlıyım. Hayalimdeki meslek polislik olduğu için polislerimizin gençleri düşünüp böyle bir etkinlik hazırlaması güzel bir şey. Mutluyum ve fazlasıyla heyecanlıyım" dedi. Tuğçe Tor isimli öğrenci ise daha önce sinemaya gittiğini fakat tiyatroya ilk kez geldiğini söyleyerek, "Polislerimiz bu etkinliği düzenliyor olması beni çok onore etti ve gururlandırdı. İlk defa tiyatroya onlar sayesinde geliyorum. Polislerimizi çok seviyorum bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Umutcan Kızılkaya da "Perde Açılsın Gençler Aydınlansın" projesinin güzel bir proje olduğunu ifade ederek, "Polisler bizleri düşündüğü için güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Güzel bir aktivite. Bizleri sanatla buluşturmaları çok iyi. Polisimize teşekkürler" şeklinde konuştu. Düzenlenen tiyatro etkinliğine öğrencilerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, TEM polisleri ve öğretmenler de katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA