Polis, 40 Kamera Görüntüsünü İnceleyerek Dolandırıcıyı Yakaladı

SAMSUN kendini telefonla polis olarak tanıtıp dolandırdığı 2 kişiden 52 bin liralık altın ve para aldığı iddiasıyla Halil A., 40 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Birçok suçtan aranan zanlı Halil A.'nın, ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tesbit edildi.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım İlçesi'nde 4 ve 6 Temmuz günlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Halil A., mağdurlara kimlikleriyle kredi çekildiği, çekilen paraların FETÖ/PDY örgütüne aktarıldığı söyleyip evde bulunan ziynet eşyası ve paraları yanlarına gelen polise vermesini istedi. Halil A., telefon dolandırıcılığıyla iki kişinin 52 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını aldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri başlattığı soruşturmada her iki olayı da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. 40 işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayları Halil A.'nın işlediğini tespit etti. Samsun'da bulunan otellerde kimlik tespiti çalışması yapan ekipler, şüpheliyi İlkadım İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi. Dün akşam otele operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde de dün saat 20.00'ye alıpmış bir otobüs bileti bulundu.



Polisler otelde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 15 bin 716 TL nakit para, 2 cep telefonu, 2 kolye, 1 çift küpe ile ele geçirdi. Gözaltına alınan Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelinin ayrıca Giresun polisi tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', Şanlıurfa ve Kocaeli polisi tarafından ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', Silahlı tehdit' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından arandığı; tehdit suçundan ise de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. - Samsun