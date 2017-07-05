Polis 40 Güvenlik Kamerasından Iz Sürerek Hırsızı Yakaladı

Bursa'da çaldığı iki araçtan birini yakıtının bitmesi, diğerini ise arızalanınca vatandaşların şüphelenmesi üzerine terk eden zanlı, polisin olay yeri ve çevrelerindeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek iz sürmesiyle yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Erdal D, 20 Haziran'da merkez Nilüfer ilçesinde Melike G'ye ait 16 SSG 52 plakalı 2017 model hafif ticari aracın anahtarlarını iş yerinden çaldı.



Kontak anahtarıyla bu aracı çalıştırarak kaçan şüpheli, yakıtı bitince de yol kenarına terk etti.



Erdal D, 29 Haziran'da bu kez merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Süleyman İ'ye ait iş yerinin camını kırarak içeri girdi.



İş yerinden Süleyman İ'nin 41 K 5105 plakalı kamyonetinin anahtarlarını çalan şüpheli, bu araçla uzaklaştı. Erdal D, bir otomobilden söktüğü 16 GY 362 yazan plakaları bu kamyonete taktı.



Arızalanan çalıntı kamyonet için mahalleliden yardım istedi



Kamyonetle bir iş yerinden tesisat kabloları ile bazı ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyaları çalan zanlı, hırsızlık amacıyla bir mahalleye gitti.



Erdal D, sahte plakalı kamyonetin bu mahallede yol ortasında arızalanması üzerine çevredeki vatandaşlardan itmeleri için yardım istedi.



Aracı çalıştıramayan şüpheli, yanında getirdiği iple kamyoneti başka bir araca bağlayarak çekmeye çalıştı. Erdal D, çevredekilerin şüphelenmesi üzerine aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan hafif ticari araç ve kamyonetin sahiplerinin ihbarları üzerine harekete geçti.



Olay yeri ve çevrelerindeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.



Hırsızlık suçundan sabıkalı Erdal D, polis tarafından Otosansit Sanayi Sitesi civarında yakalandı.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güvenlik kamerası kayıtlarından bazılarında, zanlının çaldığı hafif ticari araçla bir benzinlikten yakıt aldığı, arızalanan kamyoneti iple çekmeye çalıştığı görülüyor.