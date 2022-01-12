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Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi Afyonkarahisar'da polis durdurduğu tırda yaptığı aramada 4 milyon 400 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis durdurduğu tırda yaptığı aramada 4 milyon 400 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 27 J 2772 plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler 4 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Bedran K. ve Sinan K., isimli şahıslara adli işlem yapıldı.

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

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