Polis 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyonda bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
