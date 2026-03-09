Haberler

Polis 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi

Polis 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyonda bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda