Polis, 4 Bin 300 Paket Kaçak Sigaraya El Koydu

KAYSERİ'de 4 bin 300 paket kaçak sigara ile tramvay durağında bekleyen M.K gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kaçak sigara satıcılarına yönelik yaptığı operasyon Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tramvay son durağında oturan M.K.'ya ait 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara polis el koydu.



- Kayseri