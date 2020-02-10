Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi
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Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi

Denizli'de polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi.

10.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:22
Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi

'de , şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik doları ele geçirdi.


Polis tarafından kentte gerçekleştirilen denetimler esnasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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