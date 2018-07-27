Polis 27 Kameranın Görüntülerini İnceleyip Oto Hırsızını Yakaladı

Polis 27 Kameranın Görüntülerini İnceleyip Oto Hırsızını Yakaladı

Samsun’da park halindeki otomobilin kaybolan yedek anahtarı ile çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, polisin 27 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polis 27 Kameranın Görüntülerini İnceleyip Oto Hırsızını Yakaladı

Samsun'da park halindeki otomobilin kaybolan yedek anahtarı ile çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, polisin 27 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin anahtarını kaybettiği park halindeki otomobili anahtar ile çalıştırıp çaldığı iddia edilen S.C.(18), polisin 27 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yer tespit edildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iş başvurusu için gittiği sırada Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan S.C., gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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