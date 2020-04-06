Polis 20 yaş altı diye durdurdu, üzerinden silah çıktı
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Edirne, Keşan, Polis, 3. Sayfa

Polis 20 yaş altı diye durdurdu, üzerinden silah çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki bireylerin dışarı çıkıp çıkmadıklarını denetleyen polis, 13 yaşındaki çocuğu belinde silahla yakaladı.

06.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:30
Polis 20 yaş altı diye durdurdu, üzerinden silah çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki bireylerin dışarı çıkıp çıkmadıklarını denetleyen polis, 13 yaşındaki çocuğu belinde silahla yakaladı. Suça sürüklenen çocuk halasına teslim edildi.

Yeni Mescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, 20 yaşındaki bireylere korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 13 yaşındaki D.K.'yı durdurdu. Polisler durdurdukları D.K'ya evden çıkmasının yasak olduğunu söyleyerek, neden dışarıda olduğunu sordu. 13 yaşındaki çocuğu evine yönlendirmeye çalışan polis, bu sırada belinde bir kabarıklık ve silah kabzası fark etti. Evine dönmekte olan çocuğu tekrar yanına çağıran polis, D.K.'ya belindeki silahı sordu. Dönüştürme namlusu açılmış, şarjörü olmayan, şarjör ve atım yatağında herhangi bir fişeği bulunmayan silahı teslim alan polis, yapılan üst aramasında fişeğe rastlamadığı çocuğu Keşan Polis Merkezi Amirliğine getirdi. Merkezdeki işlemlerinin ardından gerekli cezai işlemler uygulanan çocuk halasına telim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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