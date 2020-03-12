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Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

12.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:45
Polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi, Sındırgı, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Balıkesir İl merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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