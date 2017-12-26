Polis 2 Araçta 550 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Yakaladı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 2 araçta yapılan aramada 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişide gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Çay ilçesinde gerçekleştirildi. Kent üzerinden batı illerine kaçak sigara bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Çay ilçesinde iki aracı durduran ekipler yaptıkları aramalarda araçların zula diye tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş vaziyette 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonun ardından 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan birisinin ayrıca başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan arandığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri devam eden şahısların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR