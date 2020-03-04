Polis 16 aranan şahsı yakaladı
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Polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

04.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:23
Polis 16 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 16 kişiyi Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ilçesi ve Balıkesir merkezinde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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