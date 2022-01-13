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Polis 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Polis 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis bir iş yerine düzenlediği baskında 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis bir iş yerine düzenlediği baskında 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olay, Çay ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler iş yeri ile birlikte iş yeri bahçesinde bulunan araçta yaptığı aramada 10 bin litre kaçak akaryakıt ile 1 adet sayaçlı aktarma pompası ele geçirdi. Olayın ardından D.B., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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