Polin Group, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı
Dünya eğlence sektörünün global oyuncularından biri olan ve bugüne kadar 108 ülkede 4.000'i aşkın proje gerçekleştiren Polin Group, dünya genelinde pandemi ile mücadele edilen bugünlerde umudu yaymak için yola çıktı.
24.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:34
Dünya eğlence sektörünün global oyuncularından biri olan ve bugüne kadar 108 ülkede 4.000'i aşkın proje gerçekleştiren Polin Group, dünya genelinde pandemi ile mücadele edilen bugünlerde umudu yaymak için yola çıktı.
Kaynak: Dunya.com