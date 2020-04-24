Polin Group, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı Dünya eğlence sektörünün global oyuncularından biri olan ve bugüne kadar 108 ülkede 4.000'i aşkın proje gerçekleştiren Polin Group, dünya genelinde pandemi ile mücadele edilen bugünlerde umudu yaymak için yola çıktı.

Dünya eğlence sektörünün global oyuncularından biri olan ve bugüne kadar 108 ülkede 4.000'i aşkın proje gerçekleştiren Polin Group, dünya genelinde pandemi ile mücadele edilen bugünlerde umudu yaymak için yola çıktı. Kaynak: Dunya.com