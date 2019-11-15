Polimerde 100 milyon dolar ciro hedefi

15.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:22

Ürünleri ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan Türk şirketi İntegrated Polymer İndustries İnç'in Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Ergun Kırlıkovalı, 5 yıl içinde 100 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.