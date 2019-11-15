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Polimerde 100 milyon dolar ciro hedefi

Ürünleri ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan Türk şirketi İntegrated Polymer İndustries İnç'in Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Ergun Kırlıkovalı, 5 yıl içinde 100 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

15.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:22
Polimerde 100 milyon dolar ciro hedefi

Ürünleri ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan Türk şirketi İntegrated Polymer İndustries İnç'in Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Ergun Kırlıkovalı, 5 yıl içinde 100 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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