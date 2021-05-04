Poliklinikler açık mı? Tam kapanmada hastaneler açık mı?
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Poliklinikler açık mı? Tam kapanmada hastaneler açık mı?

Poliklinikler açık mı? Tam kapanmada hastaneler açık mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreci başladı. Peki, Poliklinikler açık mı? Tam kapanmada hastaneler açık mı?

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreci başladı. Peki, Poliklinikler açık mı? Tam kapanmada hastaneler açık mı?

POLİKİLİNİKLER AÇIK MI?

Acil servisler ise 7 gün 24 saat açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre hastaneye gidilebilecek. Randevusu olanlar hastaneye giderken randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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