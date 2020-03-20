Polikistik over sendromu 10 kadından 1'ini etkiliyor
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Sağlık, Güncel

Polikistik over sendromu 10 kadından 1'ini etkiliyor

Bu hastalıkların başında gelen ve kadınlarda çok sık görülen polikistik over sendromunu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak anlatıyor.

20.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:00
Polikistik over sendromu 10 kadından 1'ini etkiliyor

Söz konusu kadın hastalıkları olduğunda çok ciddi ve yaşam kalitesini düşüren şikayetlerle uğraşmak zorunda kalınabiliyor. Özellikle de çocuk sahibi olmak gibi hayati bir kararı etkiliyorsa birçok kadın için zorlu mücadele dönemi başlıyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Kadınlarda çok sık görülen hormonal bir bozukluk olan polikistik over genel olarak adet görmeme veya uzun aralıklarla düzensiz bir periyotta adet görme gibi şikayetlerle kendini belli eder. Söz konusu polikistik over sendromu olduğunda kanda androjen adı verilen hormonlar artışa geçer. Bu artışa bağlı olarak ciltte sivilcelenme, yağlanma, saç dökülmesi ve tüylenme gibi semptomlar ortaya çıkar. Normal değerlere sahip bir kadında FSH/LH hormon testi 3 civarında görülürken, bu sendroma sahip kadınlarda ise daha yüksek sonuçlar görülmektedir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) NEDEN OLUŞUR?

PKOS, belli bir nedene bağlı olarak görülmese de pek çok uzman genetik faktörlere bağlı olarak görüldüğü konusunda hem fikirdir. Polikistik over sendromu olan kadınların çoğunun annesinde ya da kız kardeşinde de aynı şikayete rastlandığı saptanmıştır.

Polikistik over sendromunda ana problemlerden birinin hormonal dengesizlik olduğu düşünülmektedir. Bu hastalığı olan kadınlarda yumurtalıklar normalden daha fazla androjen hormonları üretir. Androjen hormonları erkeklik hormonlarıdır ancak kadın vücudunda da üretilir. Bu hormonların seviyesi kadın vücudunda normalden daha yukarı çıktığında yumurtalıklarda yumurtaların gelişimini ve dışarıya atılmasını olumsuz etkiler.

Hastalığa sebep olduğu düşünülen bir diğer sağlık sorunu da insilün direncidir. Birçok araştırma göstermiştir ki polikistik over sendromu ile insülin hormonu arasında bir bağ mevcuttur. İnsülin, şeker ve diğer yiyeceklerin, vücudun kullanması için enerjiye dönüştürülmesini kontrol eden hormondur. Polikistik over sendromu olan pek çok kadının vücudunda insülin direnci nedeniyle fazla insülin üretildiği ve insülin fazlalığının androjen üretimini arttırdığı bağlantısı kurulmuştur.

Polikistik over sendromunun belirtileri nelerdir?

Polikistik over sendromu yumurtalama bozukluğu ve kanda androjen seviyesinin artışıyla belirti göstermeye başlar. Bu durum en çok adet düzenini etkiler. Kişi ya adet olmaz ya da düzensiz aralıklarla olur. Adet düzensizliğinin yanı sıra;

Saç dökülmesi,

Aşırı tüylenme,

Sivilce,

Yüz bölgesinde yağlanma,

Baş ağrısı,

Kısırlık,

Depresyon,

İnsüline karşı direnç,

Kiloda artış,

Ciltte kararma,

Baş ağrısı,

Göğüste hassasiyet, büyüme/küçülme,

İki adet döngüsü arasında kanama.

Tedavi edilmeyen polikistik over sednromu hangi hastalıklara yol açar?

Ciddi bir hastalık olan polikistik over sednromu tedavi edilmediğinde çok ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Bu hastalıkları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;

Karaciğer yağlanması,

Diyabet,

Hipertansiyon,

Metabolik sendrom,

Kısırlık,

Depresyon,

Anksiyete bozuklukları,

Uyku apnesi.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Polikistik over sendromunda tanı; klinik bulgular, radyolojik görüntüler ve hastanın öyküsü detaylı bir şekilde incelenerek konulur. Polikistik over sendromu en sık görülen endokrin bozuklukları arasında yer almaktadır. Bu sendrom için daha çok hormon ve tam kan sayımı testleri verilmektedir. Kandaki androjen hormonlarının seviyesi ile FSH ve LH adlı hormonların seviyelerinin tespiti polikistik over sendromu tanısı konmasında belirleyicidir. Bunların yanı sıra ultrasonografiyle yumurtalıkların polikistik yapısının gösterilmesi tanı için önemlidir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer hastanın hamile kalmak gibi bir planı yoksa vücuttaki tüylenme ve akne problemlerini, adet düzensizliklerini gidermek için doğum kontrol hapı yardımcı olur. Ancak doğum kontrol hapını bırakan hastada adet düzensizlikleri tekrar görülebilir. Polikistik over sendromlu hastalarda hamile kalamamanın en büyük nedeni yumurta oluşumunun gerçekleşmemesidir. Bu durumda ise bazı doğurganlık ilaçları yumurta oluşumuna yardımcı olarak polikistik over sendromu olan kadınların hamile kalmasını sağlayabilir. Tüm bunların yanı sıra eğer hasta kiloluysa mutlaka zayıflaması için bir beslenme programı oluşturulur. Aynı zamanda egzersiz ve spor yapması teşvik edilir.

Kaynak: Bültenler

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