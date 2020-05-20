Poligonda silahlar dezenfekte edilerek müşteriye veriliyor
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Poligonda silahlar dezenfekte edilerek müşteriye veriliyor

ANTALYA Atış Poligonu Konyaaltı Şubesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerle kapılarını silah ve atıcılık tutkunlarına açtı.

Poligonda silahlar dezenfekte edilerek müşteriye veriliyor
20.05.2020 08:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:12

ANTALYA Atış Poligonu Konyaaltı Şubesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerle kapılarını silah ve atıcılık tutkunlarına açtı. Atış için gelenler maske ve eldiven verilerek poligona alınıyor. Müşterinin seçtiği silah da atış öncesi dezenfekte ediliyor.

Konyaaltı ve Lara bölgesinde iki şubesi bulunan, bölgenin tek atış kulübü Antalya Atış Poligonu, pandemi sürecinde uzun süre sonra kapılarını açtı. Poligonlarda, müşterilerin kullandığı silahlardan kulaklıklara, gözlüklerden, talim kağıtlarına kadar köşe bucak dezenfekte edildi. 52 gündür kapalı olduklarını söyleyen poligon kurucusu Alper Uçar, atış için gelen her müşterinin ateşinin ölçüldüğünü, maskesi ve eldiveni olmayanlara maske ve eldiven verildiğini anlattı. Atış öncesi seçilen silahların eğitmenler tarafından dezenfekte edilerek müşteriye verildiğini söyleyen Ulucan, silahların yanı sıra, koronavirüs nedeniyle hijyen prosedürünün en üst noktaya çıkarıldığını söyledi. Uçar, "Atış meraklıları buraya geldiğinde kullandıkları gözlük ve kulaklıklar her seferinde temizleniyor. Ardından atış talimine başlıyorlar" dedi.'Evde Kal' çağrısı yapıldığından bu yana evden çalıştığını anlatan atış tutkunu Sevda Tunalı, yaşanan sürecin kendisini strese soktuğunu kaydetti. Tunalı, "Buraya stres atmaya geldim. Evimin yakınında olduğu için arada gelip gidiyordum. Koronavirüs sürecinde burası da bir süre kapalıydı. Açıldığını duyunca arkadaşımla birlikte geldik. Kayıt sırasında eldiven ve maske vermeleri, kullanacağımız silahı dezenfekte etmeleri çok güzel. Güvenle atış yaptım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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