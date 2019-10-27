Poligonda önce atıcılık antrenmanı, sonra matematik dersi

27.10.2019 11:14

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılık Spor Kulübünün antrenörleri tarafından başlatılan projeyle, sporcuların antrenmanın ardından matematik dersi görmeleri sağlanıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Atıcılık İl Temsilcisi Veli Can Çalhan ile milli takım antrenörü olan eşi Mübeccel Çalhan, sporcuların özellikle üniversiteye hazırlık döneminde yaşadığı sorunlar üzerine bir çözüm üretme çabasına girdi.

Çalhan çifti, aynı zamanda matematik öğretmeni olan sporculardan Yılmaz Kerem Acar'ın, üniversite sınavına hazırlanan atıcılara ders vermesi için çalışma başlattı.

Acar'dan antrenmanın ardından haftanın iki günü ikişer saat matematik dersi alan sporcular, hem atıcılık çalışmalarını gerçekleştirip hem de eğitim görme fırsatı elde etti.

Proje kapsamında Çalhan çifti, matematiğin dışında farklı derslerin de poligonda verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalhan: "Eğitimi ayaklarına kadar getirdik"

Veli Can Çalhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yılda çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini ancak birçoğunun lise son sınıfa geldiklerinde üniversite hazırlık döneminde atıcılıktan koptuğunu kaydetti.

Bunun üzerine eşi Mübeccel Çalhan ve atıcılık sporcusu olan matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar ile birlikte karar aldıklarını ifade eden Çalhan, şöyle konuştu:

"Poligonda çocuklara yönelik kurs düzenlemek için kolları sıvadık. Salonumuzda haftanın iki günü ikişer saat ücretsiz matematik dersi veriliyor. Farklı dersleri de sporcularımızla buluşturmak istiyoruz. Sporcular ve antrenörleri bilinçli olduğunda, hem eğitimi hem de sporu birlikte götürebilir. Çocuklarımızın eğitimi kadar sportif başarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek istiyoruz. Çocukların gelecek kaygısıyla sporu bırakmamaları için eğitimi ayaklarına kadar getirdik."

Acar: "Sporu matematikle birleştireceğiz"

Matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar, sporcuların matematik dersinde sıkıntılı olduğunu bildiğinden, onlara yardımcı olmak için ücretsiz kurs başlattıklarını aktardı.

Matematiğin, sporun ruhunda olan düzen ve disiplini öğrettiğini anlatan Acar, "Sporu matematikle birleştireceğiz. Sporcularımızı geleceğe hazırlayacağız. İlgi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan sporculardan Fatih Mehmet Akgül, çok sevmesine rağmen geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı için atıcılığa ara vermek zorunda kaldığını dile getirerek, "Sporu bırakınca derslerime odaklanamadım. Daha sonra yeniden poligona döndüm. Hocalarımız sağolsun burada bizim için matematik dersi verilmesini sağladı. Bu sayede hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem de sevdiğim sporu yapıyorum." diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan sporculardan Pınar Selen Turan ise üniversite sınavı kaygısıyla geçen yıl atıcılığı bıraktığını, ancak bu sene hem kursu hem de antrenmanları bir arada gerçekleştirebilmekten memnuniyet duyduğu dile getirdi.

Kaynak: AA