Polifarma, Covid-19 İçin Ürettiği 100 Bin Ampul İlaçla Yoğun Bakım Hastalarına Umut Olacak .Polifarma, çözelti formunda, damar yolu kullanımı için ürettiği 100 bin ampulü Sağlık Bakanlığı'na hibe edecek. İlacın 10 bin yoğun bakım hastasına umut olması bekleniyor.

Türkiye sağlık sektöründe 34 yıldır üretim yapan yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) dahil tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavisinde olumlu yanıt verdiğini açıkladığı ilacı, yoğun bakımda bulunan ve oral yoldan beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere özel izinle üretmeye başladı.

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, koronavirüs (Covid – 19) salgınının tedavisi için kritik bir hamleye imza atarak FDA (U.S. Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) dahil tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından Covid – 19'a karşı olumlu netice verdiği açıklanan ilacın üretimine başladı. Polifarma, yoğun bakımda bulunan ve oral yolla beslenemeyen hastaların tedavisinde umut olacak çözelti formundaki ilacın üretimini tamamladı ve Sağlık Bakanlığı'na ruhsat başvurusunda bulundu. Toplam 100 bin adet üretilecek ve 10 bin yoğun bakım hastasının tedavisine yetecek ilaç Polifarma tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görünmesinin hemen ardından, üretim tesisindeki mesaisini artıran ve kapasitesini % 120'ye çıkaran Polifarma, Pol Ar-Ge Merkezi'nde koronavirüse iyi geldiği klinik testlerde gözlemlenen ilacın üretimi için adım attı.

100 bin ampul Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu pandemide 'Polifarma olarak neler yapabiliriz' diyerek bir çözüm yolu aramaya başladık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokollerinde birincil tedavi olarak yer alan ilacı, oral yolla beslenemeyen yani herhangi bir ilacı tablet olarak kullanamayan yoğun bakım hastaları için üretmek için hızlıca adım attık. Bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerle irtibata geçerek en yüksek kalitedeki hammaddeyi ülkemize getirmeyi başardık. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) özel izin alarak 100 bin adet ampulün üretimini tamamladık. Polifarma olarak en büyük hayalimiz sağlıklı bir Türkiye; bu kapsamda 100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına hibe edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız bizden ne zaman isterse, o zaman ürünlerimizi göndereceğiz. Yeni üretim taleplerini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahibiz. Hammadde tedariklerini tamamladıktan sonra 20 Nisan'da Sağlık Bakanlığımızın tedavi protokolleri için deklare ettiği bir ilacın daha üretime başlayacağız" dedi.

"Tüm doktor ve sağlık çalışanlarının hizmetindeyiz"

Yerli ve milli olmaktan her zaman gurur duyduklarının altını çizen Kumrulu "Biz, memleket sevdasıyla çıktığımız bu yolda hep ülkemizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak çalıştık. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamazdık. Bugün de hayatını ortaya koyarak çalışan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın hizmetindeyiz. Tek dileğimiz tüm insanlığın bu pandemiden en az hasarla kurtulması" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler