Poliesterlerden tekstüre ipliklere ilişkin 5 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemler devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Poliesterlerden tekstüre ipliklere ilişkin 5 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemler devam edecek

03.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:22
Poliesterlerden tekstüre ipliklere ilişkin 5 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemler devam edecek

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam için "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam için "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, söz konusu ülkeler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Önlem, 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Bu sürede bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Faik Öztrak Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Poliesterlerden tekstüre ipliklere ilişkin 5 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemler devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:41:13. #1.15#
title