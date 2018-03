Polestar 1 Coupe Cenevre'de Sahne Aldı

Volvo'nun şu anda bağımsız performans markası olan Polestar, Cenevre Otomobil Fuarı'nda One plug-in hybrid coupe konseptini gösterime çıkardı.

Yeni Polestar one hibrit bir sistem ile kombine edilecek. Bu model 600 HP güç ve 1000 Nm tork değeri sunacak. 2.0 litre dört silindirli benzinli motor da sistem içten yanmalı olarak hizmet veriyor. Modelde yer alan piller sayesinde otomobil tamamen elektrikli olarak 150 km menzile sahip oluyor.

Yeni model Volvo'nun SPA mimarisine dayanarak üretildi. Otomobilin alt yapısında ise Öhlins marka Elektronik Süspansiyon kullanılmış. Yeni Polestar One'nin, sigorta, rutin bakım ve amortisman gibi ek masrafları şirket tarafından karşılanacak. Model abonelik sistemiyle piyasaya sunulacak. Günlük döviz kurundan 1.604 dolardan satışa sunulacak. Üretim, 2019 yılının ortalarında Çin'deki yeni bir fabrikada başlayacak. Polestar yılda 500 adet üretim ile sınırlanacak.

