Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce başlatılan "Polen Tuzaklı Arı Kovanı Projesi" çalışmaları sürüyor.



Proje kapsamında Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda, 17 yetiştiriciye 170 arı kovanı verilmesi amacıyla kura çekimi yapıldı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, burada yaptığı konuşmada, kırsal kesimlerdeki arı yetiştiricilerine destek olmak amacıyla zaman zaman bu tür projeler hazırladıklarını söyledi.



Polen üretimini arttırmayı istediklerini ifade eden Ortan, bu projeyi önemsediklerini kaydetti.



Yapılan kura çekiminde isimleri belirlenen yetiştiricilere kovanları 21 temmuz Cuma günü dağıtılacak.