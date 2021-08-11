Polatlılı hayırveserler orman yangınlarından etkilenen Muğla'daki ihtiyaç sahiplerine yardım gönderdi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki hayırseverler, orman yangınlarında zarar görenler için başlatılan kampanya kapsamında 324 bin 600 lira, 21 ton un ve 25 ton hayvansal yemi Muğla'daki afetzedelere gönderdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki hayırseverler, orman yangınlarında zarar görenler için başlatılan kampanya kapsamında 324 bin 600 lira, 21 ton un ve 25 ton hayvansal yemi Muğla'daki afetzedelere gönderdi.

Polatlı Ticaret Borsası öncülüğünde Muğla'daki yangın ormanlarında zarar gören yöre halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçede bir süre önce yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda ilçe sakinleri, iş insanları ve besicilerin destekleriyle 324 bin 600 lira, 21 ton un ve 25 ton hayvansal yem toplandı.

Yardımların bulunduğu tırlar, düzenlenen törenle Muğla'daki yangında zarar görenlere ulaştırılması için uğurlandı.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, burada yaptığı konuşmada, yangınlar nedeniyle zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Muğla'ya yardım gönderdiklerini söyledi.

"Kardeşlerimizin Yanındayız, Yaralarınızı Sarmaya Geliyoruz" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını anımsatan Toplu, "Böyle günlerde, afet günlerinde birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Çok büyük bir afet yaşandı. Büyük bir orman alanı yandı. On binlerce canlı orada telef oldu. O ormanları yetiştirmek yıllarımızı alır ama en kısa zamanda orada fidanlar dikilir ve yeşerir. Böyle bir felaket geldi, Cenab-ı Allah tekrar göstermesin." diye konuştu.

Saman yardımında bulunan Sorıoba Mahallesi Muhtarı Hakın Güngör ise yangın alanındaki besiciler için mahalle sakinlerinin saman yardımında bulunduğunu belirterek, "Köyümde çiftçilerimizin ürettiği hayvanları için ayırdığı saman balyalarını Muğla Milas'taki kardeşlerimizle paylaştık. Yardım yapmanın hazzına vardık. Rabbim bir daha memleketimize böyle bir afat yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna