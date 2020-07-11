Polatlı ve Gölbaşı'nın sağlıklı suya kavuşması için 472 milyon liralık kredi onayı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin Polatlı ve Gölbaşı ilçelerine sağlıklı ve yeterli su akışı sağlanmasının içinde olduğu 12 proje için toplam 472 milyon liralık kredi onayına "evet" dediğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin Polatlı ve Gölbaşı ilçelerine sağlıklı ve yeterli su akışı sağlanmasının içinde olduğu 12 proje için toplam 472 milyon liralık kredi onayına "evet" dediğini bildirdi.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 3. oturumunda ele alınan konulara ilişkin bilgileri paylaştı.

Oturumda Polatlı'ya Gerede suyunun ulaştırılması, Gölbaşı'na ikinci destek içme suyu hattı yapılması, kalan asbestli boruların değiştirilmesi, Tatlar Arıtma Tesisi ve İvedik Arıtma Tesisi'ne kapasite artırıcı ilave tesislerin inşa edilmesine yönelik 12 projenin hayata geçirilmesi için borçlanma konusunun ele alındığını aktaran Köse, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 360 milyon lira olarak istediği borçlanma miktarını, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grupları, Cumhur İttifakı olarak 122 milyon lira daha arttırdık. Böylelikle ilçelerimizin sağlıklı ve yeterli su akışına kavuşabilmesi için toplam 472 milyon liralık kredi onayına 'evet' dedik." ifadelerini kullandı.

"Meclise gelen yazıları yüzde 97 oy birliğiyle geçiriyoruz"

Polatlı ve Gölbaşı ilçelerine sağlıklı ve yeterli su akışı sağlayacak iletim hatları için kaynak sağladıklarına dikkati çeken Köse, "Meclise gelen yazıları yüzde 97 oy birliğiyle geçirdiğimiz ve bugüne kadar tüm talepleri karşıladığımız halde maalesef Sayın Yavaş, sürekli 'bizi çalıştırmıyorsunuz, bizi engelliyorsunuz' diye açıklamalarda bulunarak olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı." diye konuştu.

"Ankara'nın hayrına her projeye evet dediğimizi bir kez daha gösterdik"

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki borçlanmalarda Sayın Yavaş'ın 1 milyar lira kullanımına imkan verdiğimiz gibi dün de 472 milyon lira kredi kullanılmasına onay verdik. Sayın Yavaş, büyükşehir bütçe imkanlarıyla bu işleri yapabilecekken yapamadı. Bizim Cumhur İttifakı olarak halkımızın mağdur olmasına gönlümüz razı olmadı.

Kıymetli Ankaralı hemşehrilerimizin ihtiyaçları için elimizi taşın altına koyduk ve borçlanma talebine evet dedik. Ankara'nın hayrına her projeye evet dediğimizi bir kez daha gösterdik. Aldığımız bu kararın öncelikle Polatlı ve Gölbaşı halkına olmak üzere tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA