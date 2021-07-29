Polatlı Topçu ve Füze Okulu'ndaki yangının failine adli kontrol uygulandı
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Polatlı Topçu ve Füze Okulu'ndaki yangının failine adli kontrol uygulandı

Polatlı Topçu ve Füze Okulu'ndaki yangının failine adli kontrol uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen yangının faili olduğu tespit edilen K.Y.Ü. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen yangının faili olduğu tespit edilen K.Y.Ü. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli K.Y.Ü. hakkında 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde 28.07.2021 tarihinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili mülhakatımız Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli K.Y.Ü 28.07.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır. Akıl hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılan şüpheli hakkında 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından 29.07.2021 tarihinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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