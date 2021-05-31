Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü
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Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü

Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk mahsulü arpanın 100 kilogramı, sembolik olarak kilogramı 21 liradan, kalan 3 bin kilogramı ise 2 liradan satıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk mahsulü arpanın 100 kilogramı, sembolik olarak kilogramı 21 liradan, kalan 3 bin kilogramı ise 2 liradan satıldı.

Polatlı Ticaret Borsası'nda, yılın ilk mahsulü arpanın getirilişi dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin Yeniköseler Mahallesi çiftçilerinden Ufuk Çınar'ın ürettiği yılın ilk arpası, Polatlı Ticaret Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Arpanın 100 kilogramı, sembolik olarak kilogramı 21 liradan, kalan 3 bin kilogramı ise 2 liradan ATA Tohumculuk firması tarafından alındı.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle kurak bir sezon geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kalite açısından bugün gelen arpa, bugüne kadar gördüğüm en düşük hektolitrelerden, 50 hektolitre. Hepsinin bu şekilde geleceği anlamına gelmez ama yağışların eksikliğinden dolayı belli ki hektolitre düşük olacak. İnşallah devamında hiç değilse 55-58 hektolitreli arpalar gelir. Umarım buğdayda kalite bozukluğu olmaz. Yağışlar yüksek yerlerdeki buğdayların hektolitresini yani dane dolgunluğunu artırabilir. Hükümetimiz, müdahale kurumu görebildiğim kadar tedbirlerini alıyorlar, almaya devam ediyorlar."

Üretici Ufuk Çınar ise 2021 yılının çiftçiler açısından hayırlı olmasını dileyerek, "Yağışlardan pek memnun değiliz ama sonuçta Allah'ın işi. Buna bir şey diyemiyoruz." dedi.

Törende Polatlı Ticaret Odası Başkanı Toplu, Çınar'a altın hediye etti.

Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsası'nda ilk mahsul arpa işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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