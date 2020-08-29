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Polatlı soğanını dünyaya tanıtacak proje için fizibilite çalışmasına başlandı

Soğan denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğanın işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik hizmet verecek tesis için fizibilite çalışmalarına başlandı.

Polatlı soğanını dünyaya tanıtacak proje için fizibilite çalışmasına başlandı
29.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:16

Soğan denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğanın işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik hizmet verecek tesis için fizibilite çalışmalarına başlandı. Polatlı soğanını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan proje için soğan tarımı yapan çiftçilerin görüşleri de değerlendirecek.

Polatlı Ticaret Odası ilçenin soğanını tüm dünyaya tanıtacak bir çalışma için kolları sıvadı. Polatlı soğanının işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi için kurulacak tesis için çalışmalara start verildi. Fizibilite çalışmaları devam eden projede ilçede soğan tarımı yapan çiftçilerin görüşlerine de başvuruluyor. Proje aynı zamanda soğan kayıplarının da önüne geçecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çankaya Üniversitesi işbirliğinde devam eden çalışmalarda önemli bir mesafe kaydedildi.

Öte yandan Polatlı Ticaret Odası tarafından hazırlanan 2020 Soğan raporunda kapsamlı bir araştırmaya imza atıldı.Soğanının ülke ekonomisindeki yeri, yıllara göre ihracat ve ithalat rakamları, soğanın ekili dikili alanları ve daha bir çok veri bu raporda yer alıyor.

Polatlı Ticaret Odası Genel Sekreteri İnanç Ölmez, Polatlı Soğanının işlenmesi, paketlenmesine yönelik bir fizibilite çalışması içinde olduklarını belirterek, "Proje ortaklarımız Tarım ve Orman Bakanlığı, Çankaya Üniversitesi. Proje sahibi Polatlı Ticaret Odası. Yaklaşık 3 aydır çalışmamız devam ediyor. Şuan 20 köy ile anket çalışması bitti. Şuanda değerlendirmesi yapılıyor. Proje sonrası 3 veya 4 milyon TL'lik tekrardan güdümlü proje başvurusu yapacağız. Polatlı'ya böyle bir tesis kazandırmış olacağız. Polatlı Soğanı sadece işlenmeden piyasaya sürülen bir soğan olmayacak. İşlenerek bir soğan tozu olabilir, paketlenerek marka haline gelebilir. Polatlı'da öncülük etmiş olacağız bu konuda. Proje sonrasında hedefimiz Polatlı Soğanını önce tüm Türkiye'ye sonra tüm dünyaya duyurmak. Polatlı soğanı için coğrafi işaret başvurusu yaptık. Son aşamaya geldi. Polatlı soğanı markalaşacak. Polatlı soğanın kaybı da önlenmiş olacak aslında. Bu projeyle firelerin önüne geçeceğiz. Komplike bir tesis olacak. Tesis AB standartlarında olacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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