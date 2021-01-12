"Polatlı soğanı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinin ismiyle özdeşleşen "Polatlı soğanı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasının katkılarıyla Polatlı soğanı için geçen yıl yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun olumlu sonuçlandığını söyledi.

Şehrin marka ürünü Polatlı soğanı için yaptıkları coğrafi tescil başvurusunun 10 ay gibi kısa bir sürede onaylanmasından mutlu olduklarını ifade eden Sakarya, Polatlı çorbası, gözleme ve karadutlu pekmezi için de coğrafi tescil çalışması yürüttüklerini belirtti.

Sakarya, "Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Polatlı soğanı coğrafi işaretini alarak ilk marka tescilini gerçekleştirdi. Polatlı'nın artık coğrafi işaretli bir ürünü var." dedi.

Ulvi Sakarya, soğan ile eş zamanlı olarak başvuru yaptıkları karadutlu boza için de önümüzdeki günlerde bekledikleri güzel haberleri basın aracılığı ile paylaşacaklarını dile getirerek, yine ilçe için önemli değerler olan Polatlı çorbası ve Polatlı gözlemesi için de vakit kaybetmeden teşebbüste bulunacaklarını kaydetti.

"Polatlı soğanının markalaşarak değerine değer katacağına şüphemiz yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da her platformda belirttiği üzere zenginleşmenin yolu coğrafi işaretli ürünler ile olur. Bizler de elimizdeki kıymetlere değer katmak için çalışacağız." diyen Sakarya, bu süreçte kendilerine destek sunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü ile Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna