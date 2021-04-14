Polatlı'nın sultanları iki yıl sonra yeniden Süper Lig'e adım attı

Polatlı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi mücadelesinde Mudanya Belediyespor'u 35-26 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Polatlı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi mücadelesinde Mudanya Belediyespor'u 35-26 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın spora verdiği desteklerle kurulduğu günden bu yana Polatlı'nın spor tarihinde çok önemli şampiyonluklara imza atan Polatlı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar 1. Ligi'nde geçirdiği başarılı sezon boyunca önemli galibiyetlere imza atan Polatlı'nın Sultanları; ligin bitimine bir hafta kala lig üçüncülüğünü garantileyerek önümüzdeki sezon en üst klasman olan Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Tarihi başarılara bir yenisi daha eklendi

2018 Yılında kazandığı Türkiye Kupası Şampiyonluğu ile tarihi bir başarıya imza atan Polatlı'nın Sultanları; altyapı çalışmalarında önemli gelişmeler kaydeden genç ve dinamik kadrosuyla 2021 - 2022 Sezonu'nda Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek. Koronavirüs Salgını dolayısıyla seyircisiz oynadığı maçlarda önemli galibiyetler alan Sultanlar; önümüzdeki yıl itibariyle başarılı oyunu ve birbirine kenetlenmiş taraftarı ile Polatlılı sporseverleri tribünlerde tekrar bir araya getirecek. Önümüzdeki hafta Bolu Belediyespor karşısında formalite karşılaşmasına çıkacak olan Polatlı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı; Kadınlar 1. Ligi'ni üçüncü olarak tamamlayarak, Süper Lig hazırlıklarına başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı